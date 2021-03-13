В ряде городов Германии прошли акции коронаскептиков. В Дрездене были столкновения

В Дрездене на улицы вышли несколько сотен сторонников движения Querdenken. Оно объединяет коронаскептиков, крайне правых и антивакцинаторов. Многие вышли без масок с лозунгами "Пандемия закончилась" и подобными.

По информации Bild, на данной акции уже произошли столкновения.

В Штутгарте сотни активистов вышли с лозунгами "С нас хватит". По данным правоохранителей, количество участников существенно превышало заявленные 750 человек. Более 80% митингующих были без масок.

Кроме того, акция из нескольких тысяч людей начала собираться в Мюнхене перед парламентом Баварии. Однако полиция ее прекратила.

"Полиция прекратила демонстрацию, так как участники не соблюдались необходимые требования", - заявили правоохранители.

О задержанных или пострадавших не сообщается.

В Дюссельдорфе на протест вышло около 2 тысяч людей, их дополнительно сопровождали около 100 автомобилей.