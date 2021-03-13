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В ряде городов Германии прошли акции коронаскептиков. В Дрездене были столкновения

Автор: Юлия Струк

В нескольких городах Германии в субботу днем ​​прошли акции коронаскептиков и противников карантинных ограничений. В Дрездене были зафиксированы столкновения.

Об этом сообщает агентство DPA.

В Дрездене на улицы вышли несколько сотен сторонников движения Querdenken. Оно объединяет коронаскептиков, крайне правых и антивакцинаторов. Многие вышли без масок с лозунгами "Пандемия закончилась" и подобными.

По информации Bild, на данной акции уже произошли столкновения.

В Штутгарте сотни активистов вышли с лозунгами "С нас хватит". По данным правоохранителей, количество участников существенно превышало заявленные 750 человек. Более 80% митингующих были без масок.

Кроме того, акция из нескольких тысяч людей начала собираться в Мюнхене перед парламентом Баварии. Однако полиция ее прекратила.

"Полиция прекратила демонстрацию, так как участники не соблюдались необходимые требования", - заявили правоохранители.

О задержанных или пострадавших не сообщается.

В Дюссельдорфе на протест вышло около 2 тысяч людей, их дополнительно сопровождали около 100 автомобилей.

Напомним, в начале марта в столице Австрии Вене полиция составила протоколы об административных нарушениях относительно 3 тысяч участников акции против карантинных ограничений. В результате действий протестующих были ранены четыре силовика.

Как писало РБК-Украина, в столице Австрии Вене тысячи людей вышли на митинг против карантинных ограничений 6 марта.

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