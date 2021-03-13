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У ряді міст Німеччини пройшли акції коронаскептиків. У Дрездені були зіткнення

Автор: Юлія Струк

У декількох містах Німеччини в суботу вдень пройшли акції коронаскептиків і противників карантинних обмежень. У Дрездені були зафіксовані зіткнення.

Про це повідомляє агентство DPA.

У Дрездені на вулиці вийшли кілька сотень прихильників руху Querdenken. Воно об'єднує коронаскептіков, вкрай правих і антівакцінаторов. Багато вийшли без масок з гаслами "Пандемія закінчилася" і подібними.

За інформацією Bild, на даній акції уже відбулися зіткнення.

У Штутгарті сотні активістів вийшли з гаслами "З нас вистачить". За даними правоохоронців, кількість учасників суттєво перевищувало заявлені 750 осіб. Понад 80% учасників мітингу були без масок.

Крім того, акція з декількох тисяч людей почала збиратися у Мюнхені перед парламентом Баварії. Однак поліція її припинила.

"Поліція припинила демонстрацію, оскільки учасники не дотримувалися необхідні вимоги", - заявили правоохоронці.

Про затриманих або постраждалих не повідомляється.

У Дюссельдорфі на протест вийшли близько 2 тисяч людей, їх додатково супроводжували близько 100 автомобілів.

Нагадаємо, на початку березня в столиці Австрії Відні поліція склала протоколи про адміністративні порушення щодо 3 тисяч учасників акції проти карантинних обмежень. В результаті дій протестуючих були поранені чотири силовики.

Як писало РБК-Україна, в столиці Австрії Відні тисячі людей вийшли на мітинг проти карантинних обмежень 6 березня.

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