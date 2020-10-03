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В городах Беларуси возобновились протесты, есть первые задержания

Минск, Суббота 03 октября 2020 16:19
В городах Беларуси возобновились протесты, есть первые задержания
Фото: протесты в Беларуси (tut.by)
Автор: РБК-Украина

Сегодня, 3 октября, возобновились протесты в городах Беларуси. На данный момент известно о задержаниях участников акции в Солигорске.

Об этом сообщает местный портал TUT.BY.

Сообщается, что сегодня в солигорском Парке 4 стихий была встреча с бастующими, в том числе с известным в городе шахтером Юрием Корзуном. По его словам, милиция разрешила провести экскурсию для приезжих и обещала никого не задерживать.

Однако спустя три минуты после начала встречи приехал ОМОН и начались задержания. Известно, что задержаны Корзун и фотокорреспондент Ирина Ореховская. Других участников просят разойтись.

В Минске студенты местного лингвистического университета провели акцию протеста у входа в один из корпусов. Они пели и читали стихи. Кроме того, девушки прошли с красно-белыми зонтами в Зеленом Луге. Сообщается, что улице Дорошевича уже дежурят автозаки, а в сторону Минска движется колонна военной техники.

На станции метро "Площадь Победы" силовики оцепили выходы у монумента, но поезда метро пока останавливаются на станции.

Тем временем в Бресте началось шествие сторонников режима Александра Лукашенко.

Напомним, ранее сообщалось, что США пока не определились с признанием оппозиционерки Светланы Тихановской президентом Беларуси.

Также сообщалось, что она уже начала формировать теневое правительство.

Протестующие в Беларуси требуют провести новые выборы президента по международным стандартам, а также освободить всех политических заключенных.

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