В ряде городов с 8 октября заработают 20 камер автофиксации нарушений ПДД: список дорог
С завтрашнего дня в Украине заработают еще 20 комплексов автофиксации нарушений ПДД. Всего их количество увеличится до 178.
Список расположения камер автофиксации
город Кременчуг:
- просп. Свободы, 120/25 направление прибора ул. Бойко.
город Ивано-Франковск:
- ул. Краховецкая, 216 направление прибора ул. Вишневая;
- ул. Галицкая, 144 направление прибора въезд в город;
- ул. Тисменицкая, 311 направление прибора въезд в город;
- ул. Евгения Коновальца, 320 направление прибора ул. Светлая;
- ул. Евгения Коновальца, 411 направление прибора ул. Довбуша.
город Тернополь:
- просп. Соединения, 45-Б направление прибора ул. Богдана Лепкого;
- просп. Соединения, 47-Б направление прибора Збаражское шоссе;
- ул. Протасевича, 8 направление прибора просп. Степана Бандеры;
- ул. Степана Будного, 28 направление прибора ул. Карпенко.
город Кропивницкий:
- ул. Габдрахманова, 35-а направление направления прибора ул. Шатила;
- ул. Габдрахманова, 50 направление прибора ул. Ивана Олинского.
город Николаев:
- просп. Центральное, 160 направления прибора Херсонское шоссе.
город Сумы:
- ул. Вячеслава Черновола (возле ул. Засумская, 99) направление прибора ул. Люблинская;
- ул. Харьковская, 96 направление прибора ул. Сергея Табалы;
- ул. Героев Сумщины, 10 направление прибора ул. Гагарина;
- ул. Героев Сумщины, 27 направление прибора площадь Независимости;
- ул. Героев Крут, 20 направление прибора ул. Ивана Харитоненко.
город Белая Церковь:
- просп. Князя Владимира (возле ул. Надречная, 96) направление прибора ул. Короленко;
- ул. Леваневского, 48 направление прибора ул. Некрасова.