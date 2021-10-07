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В низці міст з 8 жовтня запрацюють 20 камер автофіксації порушень ПДР: список доріг

Автор: Сергій Пишкін

С завтрашнього дня в Україні запрацюють ще 20 комплексів автофіксації порушень ПДР. Загалом їх кількість збільшиться до 178.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку першого заступника керівника патрульної поліції Києва Олексія Білошицького.

Список розташування камер автофіксації

місто Кременчук:

  • просп. Свободи, 120/25 напрямок спрямування приладу вул. Бойка.

місто Івано-Франківськ:

  • вул. Крахівецька, 216 напрямок спрямування приладу вул. Вишнева;
  • вул. Галицька, 144 напрямок спрямування приладу в’їзд у місто;
  • вул. Тисменицька, 311 напрямок спрямування приладу в’їзд у місто;
  • вул. Євгена Коновальця, 320 напрямок спрямування приладу вул. Світла;
  • вул. Євгена Коновальця,411 напрямок спрямування приладу вул. Довбуша.

місто Тернопіль:

  • просп. Злуки, 45-Б напрямок спрямування приладу вул. Богдана Лепкого;
  • просп. Злуки, 47-Б напрямок спрямування приладу Збаразьке шосе;
  • вул. Протасевича, 8 напрямок спрямування приладу просп. Степана Бандери;
  • вул. Степана Будного, 28 напрямок спрямування приладу вул. Карпенка.

місто Кропивницький:

  • вул. Габдрахманова, 35-А напрямок спрямування приладу вул. Шатила;
  • вул. Габдрахманова, 50 напрямок спрямування приладу вул. Івана Олінського.

місто Миколаїв:

  • просп. Центральний, 160 напрямок спрямування приладу Херсонське шосе.

місто Суми:

  • вул. В’ячеслава Чорновола (біля вул. Засумська, 99) напрямок спрямування приладу вул. Люблінська;
  • вул. Харківська,96 напрямок спрямування приладу вул. Сергія Табали;
  • вул. Героїв Сумщини, 10 напрямок спрямування приладу вул. Гагаріна;
  • вул. Героїв Сумщини, 27 напрямок спрямування приладу площа Незалежності;
  • вул. Героїв Крут, 20 напрямок спрямування приладу вул. Івана Харитоненко.

місто Біла Церква:

  • просп. Князя Володимира (біля вул. Надрічна, 96) напрямок спрямування приладу вул. Короленка;
  • вул. Леваневського, 48 напрямок спрямування приладу вул. Некрасова.

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