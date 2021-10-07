В низці міст з 8 жовтня запрацюють 20 камер автофіксації порушень ПДР: список доріг
С завтрашнього дня в Україні запрацюють ще 20 комплексів автофіксації порушень ПДР. Загалом їх кількість збільшиться до 178.
Список розташування камер автофіксації
місто Кременчук:
- просп. Свободи, 120/25 напрямок спрямування приладу вул. Бойка.
місто Івано-Франківськ:
- вул. Крахівецька, 216 напрямок спрямування приладу вул. Вишнева;
- вул. Галицька, 144 напрямок спрямування приладу в’їзд у місто;
- вул. Тисменицька, 311 напрямок спрямування приладу в’їзд у місто;
- вул. Євгена Коновальця, 320 напрямок спрямування приладу вул. Світла;
- вул. Євгена Коновальця,411 напрямок спрямування приладу вул. Довбуша.
місто Тернопіль:
- просп. Злуки, 45-Б напрямок спрямування приладу вул. Богдана Лепкого;
- просп. Злуки, 47-Б напрямок спрямування приладу Збаразьке шосе;
- вул. Протасевича, 8 напрямок спрямування приладу просп. Степана Бандери;
- вул. Степана Будного, 28 напрямок спрямування приладу вул. Карпенка.
місто Кропивницький:
- вул. Габдрахманова, 35-А напрямок спрямування приладу вул. Шатила;
- вул. Габдрахманова, 50 напрямок спрямування приладу вул. Івана Олінського.
місто Миколаїв:
- просп. Центральний, 160 напрямок спрямування приладу Херсонське шосе.
місто Суми:
- вул. В’ячеслава Чорновола (біля вул. Засумська, 99) напрямок спрямування приладу вул. Люблінська;
- вул. Харківська,96 напрямок спрямування приладу вул. Сергія Табали;
- вул. Героїв Сумщини, 10 напрямок спрямування приладу вул. Гагаріна;
- вул. Героїв Сумщини, 27 напрямок спрямування приладу площа Незалежності;
- вул. Героїв Крут, 20 напрямок спрямування приладу вул. Івана Харитоненко.
місто Біла Церква:
- просп. Князя Володимира (біля вул. Надрічна, 96) напрямок спрямування приладу вул. Короленка;
- вул. Леваневського, 48 напрямок спрямування приладу вул. Некрасова.