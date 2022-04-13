Ряд стран НАТО объявят о поставке Украине танков, - Пентагон

Пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби сообщил, что ряд стран НАТО в ближайшее время объявят об отправке Украине танков. Других подробностей представитель Пентагона не привел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Кирби .

По его словам, ряд стран НАТО намерены объявить об отправке танков Украине. Кирби добавил, что поставки новой военной помощи украинским военным начнутся немедленно.

Напомним, сегодня президент США Джо Байден объявил о новой помощи Украине. Поставки будут включать артиллерию, бронетехнику и вертолеты.

Отметим, ранее ЕС одобрил выделение Украине 500 млн евро для закупки военной техники.

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