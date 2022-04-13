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Ряд стран НАТО объявят о поставке Украине танков, - Пентагон

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Вашингтон, Среда 13 апреля 2022 22:19
Ряд стран НАТО объявят о поставке Украине танков, - Пентагон Фото: пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби сообщил, что ряд стран НАТО в ближайшее время объявят об отправке Украине танков. Других подробностей представитель Пентагона не привел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Кирби.

По его словам, ряд стран НАТО намерены объявить об отправке танков Украине. Кирби добавил, что поставки новой военной помощи украинским военным начнутся немедленно.

Напомним, сегодня президент США Джо Байден объявил о новой помощи Украине. Поставки будут включать артиллерию, бронетехнику и вертолеты.

Отметим, ранее ЕС одобрил выделение Украине 500 млн евро для закупки военной техники.

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