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Низка країн НАТО оголосять про постачання Україні танків, - Пентагон

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Вашингтон, Середа 13 квітня 2022 22:19
Низка країн НАТО оголосять про постачання Україні танків, - Пентагон Фото: прес-секретар Пентагону Джон Кірбі (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Прессекретар Міноборони США Джон Кірбі повідомив, що низка країн НАТО найближчим часом оголосять про відправку Україні танків. Інших подробиць представник Пентагону не навів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Кірбі.

За його словами, низка країн НАТО мають намір оголосити про відправку танків Україні. Кірбі додав, що постачання нової військової допомоги українським військовим почнуться негайно.

Нагадаємо, сьогодні президент США Джо Байден оголосив про нову допомогу Україні. Поставки включатимуть артилерію, бронетехніку і вертольоти.

Зазначимо, раніше ЄС схвалив виділення Україні 500 млн євро для закупівлі військової техніки.

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