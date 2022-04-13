Низка країн НАТО оголосять про постачання Україні танків, - Пентагон

Прессекретар Міноборони США Джон Кірбі повідомив, що низка країн НАТО найближчим часом оголосять про відправку Україні танків. Інших подробиць представник Пентагону не навів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Кірбі .

За його словами, низка країн НАТО мають намір оголосити про відправку танків Україні. Кірбі додав, що постачання нової військової допомоги українським військовим почнуться негайно.

Нагадаємо, сьогодні президент США Джо Байден оголосив про нову допомогу Україні. Поставки включатимуть артилерію, бронетехніку і вертольоти.

Зазначимо, раніше ЄС схвалив виділення Україні 500 млн євро для закупівлі військової техніки.

Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!