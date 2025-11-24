Ряд пунктів угоди по миру в Україні є неприйнятними для Європи, - Туск

Ряд пунктів мирного плану завершення війни в України, запропонованих США та Росією, потребують доопрацювання, оскільки деякі з пропозицій є неприйнятними.
Про це прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
"Будь-яке мирне врегулювання щодо України має зміцнювати, а не послаблювати нашу безпеку", – сказав Туск.
За словами польського прем’єр-міністра, лідери ЄС, які взяли участь у неформальній зустрічі в Анголі, провели "серйозне" обговорення мирних переговорів щодо України, погодившись, що 28 пунктів, запропонованих США та Росією, потребують переробки", оскільки деякі з пропозицій є "неприйнятними".
Він також підкреслив, що особливо важливо, щоб жодна угода не послабила безпеку Польщі та Європи в цілому.
Туск також підкреслив, що мирне врегулювання не повинно сприяти агресору, і сказав, що лідери ЄС схиляються до просування вперед щодо того, що робити із замороженими російськими активами.
"Не може бути так, щоб Європа зрештою платила за дії Росії", – сказав він.
При цьому він визнав, що деякі країни залишаються непереконливими, але він вважає, що лідери набагато, набагато ближчі до угоди з цього питання про використання заморожених активів для допомоги Україні зараз і під час відновлення.
Прем'єр-міністр Польщі додав, що переговори залишаються "делікатними", оскільки європейські лідери прагнуть утримати США на своєму боці.
"Європа має бути єдиною. Ми зробимо все можливе, щоб США були на одному боці з нами. Ми повинні діяти щодо Росії разом, а не як окремі держави", – додав він.
Нагадаємо, минулого тижня стало відомо про мирний план США щодо України. Він містить 28 пунктів пропозицій, які передбачають новий формат переговорів щодо війни в Україні.
Як відомо, минулого тижня в Україні перебували американські генерали, які разом з українською командою узгоджували пункти мирного плану. На вихідних робота України та США над документом продовжилась у Женеві.
Що відомо наразі про умови мирного плану та дедлайн від Трампа – читайте в матеріалі РБК-Україна.