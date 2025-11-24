Ряд пунктів угоди по миру в Україні є неприйнятними для Європи, - Туск

"Будь-яке мирне врегулювання щодо України має зміцнювати, а не послаблювати нашу безпеку", – сказав Туск.

За словами польського прем’єр-міністра, лідери ЄС, які взяли участь у неформальній зустрічі в Анголі, провели "серйозне" обговорення мирних переговорів щодо України, погодившись, що 28 пунктів, запропонованих США та Росією, потребують переробки", оскільки деякі з пропозицій є "неприйнятними".

Він також підкреслив, що особливо важливо, щоб жодна угода не послабила безпеку Польщі та Європи в цілому.

Туск також підкреслив, що мирне врегулювання не повинно сприяти агресору, і сказав, що лідери ЄС схиляються до просування вперед щодо того, що робити із замороженими російськими активами.

"Не може бути так, щоб Європа зрештою платила за дії Росії", – сказав він.

При цьому він визнав, що деякі країни залишаються непереконливими, але він вважає, що лідери набагато, набагато ближчі до угоди з цього питання про використання заморожених активів для допомоги Україні зараз і під час відновлення.

Прем'єр-міністр Польщі додав, що переговори залишаються "делікатними", оскільки європейські лідери прагнуть утримати США на своєму боці.

"Європа має бути єдиною. Ми зробимо все можливе, щоб США були на одному боці з нами. Ми повинні діяти щодо Росії разом, а не як окремі держави", – додав він.