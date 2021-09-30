Ряд полномочий набсовета "Нафтогаза" передали Витренко и правлению

"Некоторые полномочия набсовета переданы правлению "Нафтогаза", - сказал собеседник.

По информации издания, документом дается право главе НАК Юрию Витренко самостоятельно, без решения набсовета, проводить увольнения и назначения сотрудников компании.

Правлению, до назначения набсовета НАК, предоставляются полномочия, которые не являются исключительной компетенцией набсовета. В частности, утверждать внутренние положения, в том числе по внутреннему контролю, назначать и увольнять руководителей по вопросам управления рисками, руководителя по вопросам комплаенса.

Кроме того, правлению рекомендовано согласовать сделку по получению "Укртрансгазом" 48 млрд гривен от Оператора ГТС Украины.