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Ряд полномочий набсовета "Нафтогаза" передали Витренко и правлению

Автор: Юрий Дощатов

Кабинет министров передал ряд полномочий наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" правлению компании и главе Юрию Витренко. Решение было принято на внеочередном заседании вечером 29 сентября.

Об этом РБК-Украина сообщил источник, знакомый с итогами заседания.

"Некоторые полномочия набсовета переданы правлению "Нафтогаза", - сказал собеседник.

По информации издания, документом дается право главе НАК Юрию Витренко самостоятельно, без решения набсовета, проводить увольнения и назначения сотрудников компании.

Правлению, до назначения набсовета НАК, предоставляются полномочия, которые не являются исключительной компетенцией набсовета. В частности, утверждать внутренние положения, в том числе по внутреннему контролю, назначать и увольнять руководителей по вопросам управления рисками, руководителя по вопросам комплаенса.

Кроме того, правлению рекомендовано согласовать сделку по получению "Укртрансгазом" 48 млрд гривен от Оператора ГТС Украины.

Напомним, ранее Кабмин назначил новое правление "Нафтогаза", перебрав перед этим на себя полномочия наблюдательного совета.

Также стало известно, что новое правление "Нафтогаза" будет временным, а постоянное появится до конца года.

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Кабинет Министров УкраиныНафтогаз Украины