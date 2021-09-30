Ряд повноважень наглядової ради "Нафтогазу" передали Вітренку і правлінню

Кабінет міністрів передав низку повноважень наглядової ради НАК "Нафтогаз України" правлінню компанії та голові Юрію Вітренку. Рішення було прийнято на позачерговому засіданні ввечері 29 вересня.
Про це РБК-Україна повідомило джерело, знайоме з підсумками засідання.
"Деякі повноваження наглядової ради передані правлінню "Нафтогазу", - сказав співрозмовник.
За інформацією видання, документом дається право главі НАК Юрію Вітренку самостійно, без рішення наглядової ради, проводити звільнення і призначення співробітників компанії.
Правлінню, до призначення наглядової ради НАК, надаються повноваження, які не є виключною компетенцією наглядової ради. Зокрема, затверджувати внутрішні положення, в тому числі щодо внутрішнього контроля, призначати і звільняти керівників з питань управління ризиками, керівника з питань комплаєнсу.
Крім того, правлінню рекомендовано погодити угоду щодо отримання "Укртрансгазом" 48 млрд гривень від Оператора ГТС України.
Нагадаємо, раніше Кабмін призначив нове правління "Нафтогазу", перебравши перед цим на себе повноваження наглядової ради.
Також стало відомо, що нове правління "Нафтогазу" буде тимчасовим, а постійне з'явиться до кінця року.