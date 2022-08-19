Ряд поездов задерживаются из-за восстановительных работ: обновленные данные от УЗ

На участке Ковяги - Огульцы все еще продолжаются восстановительные работы из-за схода грузового поезда с рельсов. Часть поездов будет следовать измененным маршрутом, часть - с опозданием.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".
Поезда №163/164 Харьков - Киев и №7/8 Харьков - Одесса будут следовать измененным маршрутом с задержкой.
Кроме того, с опозданием следуют рейсы №45/46 Харьков - Ужгород, №1/2 Харьков - Ивано-Франковск, №17/18 Харьков - Львов.
"Укрзализныця" просит всех пассажиров, у которых есть дальнейшие пересадки, известить о них проводников - перевозчик готов предложить альтернативные опции.
В частности, пассажиров, которые опаздывают на свой рейс из Киева до Ковеля, УЗ довезет поездом №23/24 Киев - Хелм в 22:54, а отправление поезда №7/8 Киев - Черновцы будет задержано ориентировочно на 15 минут для пересадки пассажиров из Харькова.
Напомним, 19 августа в Харьковской области грузовой поезд сошел с рельсов. Поэтому несколько пассажирских поездов задерживаются.
Кроме этого, "Укрзализныця" продлит маршрут поезда из Ивано-Франковска для эвакуации жителей Никополя и Марганца.
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