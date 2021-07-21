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Ряд поездов задерживается из-за непогоды: УЗ обнародовала новый список

Автор: РБК-Украина

"Укрзализныця" второй раз за сутки обнародовала список поездов, которые задерживаются в пути из-за непогоды. По состоянию на 14:30 задерживаются рейсы трех пассажирских поездов и двух электричек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

В пути задерживаются рейсы:

  • №282 Хмельницкий-Геническ (задерживается на 2 часа);
  • №15 Харьков-Рахов (задерживается на 1 час 30 минут);
  • №70 Львов-Мариуполь (задерживается на 45 минут).

Также задерживаются пригородные поезда:

  • №6331 Покровск-Лозовая (задерживается на 30 минут);
  • №6235 Славянск - Изюм (задерживается на 1 час 25 минут).

Напомним, утром задержка возникла у 15 поездов. Некоторые из них провели в пути на два часа больше, чем планировалось.

Как известно, в Украине 21 июля осложнились погодные условия. Синоптики предупреждают о значительных дождях, граде и грозах.

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