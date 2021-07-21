Низка поїздів затримуються через негоду: УЗ оприлюднила новий список

"Укрзалізниця" вдруге за добу оприлюднила список поїздів, які затримуються в дорозі через негоду. Станом на 14:30 затримуються рейси трьох пасажирських поїздів та двох електричок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ .

Нагадаємо, зранку затримка виникла у 15 поїздів. Деякі з них провели в дорозі на дві години більше, ніж планувалося.

Як відомо, в Україні 21 липня ускладнилися погодні умови. Синоптики попереджають про значні дощі, град та грози.