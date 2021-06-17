Ряд переименований населенных пунктов и изменения в деятельности ГБР: что сегодня рассмотрит Рада

4107 - проект Закона о внесении изменений к некоторым законам Украины относительно обеспечения независимости Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания (второе чтение) (предоставлено 18.03.2021 и 19.05.2021) (продолжение рассмотрения)
4486 - проект закона О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно статуса национального и эффективного управления учреждениями образования и государственным имуществом (второе чтение) (проект Р. Стефанчука предоставлен 14.12.2020)
5304 - проект закона О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" относительно увеличения расходов на обеспечение осуществления правосудия местными, апелляционными судами (второе чтение) (проект н. Д. С. Демченко предоставлен 29.03.2021)
первое чтение
5248 - проект закона О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно одновременного перехода прав на земельный участок в связи с переходом прав на объект недвижимого имущества, который на нем расположен)
5589 - проект закона О внесении изменений в приложение № 3 к Закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" относительно обеспечения расширенного неонатального скрининга в Украине
3356-д - проект закона О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обязательности использования жидкого биотоплива (биокомпонентов) в области транспорта (повторное первое чтение)
5305 - проект закона О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования правовых основ деятельности Государственного бюро расследований
4554 - проект закона О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно приведения законодательства Украины в сфере детского питания в соответствие с требованиями законодательства ЕС
5241 - проект закона О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования порядка досрочного прекращения полномочий сельского, поселкового, городского головы
4323 - проект закона О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно применения к осужденным и лицам, содержащимся под стражей, мер принудительного кормления
Переименование населенных пунктов:
Проект постановления о переименовании села Мармузовичи Бугского района Львовской области
Проект постановления о переименовании села Болгарка Бердянского района Запорожской области
Проект постановления о переименовании села Старый Чарторийск Камень-Каширского района Волынской области
Проект постановления о переименовании села Химчин Косовского района Ивано-Франковской области
Проект Постановления о переименовании села Поминик Уманского района Черкасской области
Проект постановления о переименовании поселка городского типа Новгородское Бахмутского района Донецкой области
Проект постановления о переименовании села Кийданцы Коломыйского района Ивано-Франковской области
Проект постановления о переименовании села Голобородько Лубенского района Полтавской области
Проект постановления о переименовании поселка городского типа Бильмак Пологовского района Запорожской области
Кроме того, рассмотрят изменения границ населенных пунктов:
города Попасной Северодонецкого района Луганской области
города Миргорода Миргородского района Полтавской области
города Ильинцев Винницкого района Винницкой области
города Сосновки Червоноградского района Львовской области