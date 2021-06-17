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Ряд переименований населенных пунктов и изменения в деятельности ГБР: что сегодня рассмотрит Рада

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Четверг 17 июня 2021 08:45
Ряд переименований населенных пунктов и изменения в деятельности ГБР: что сегодня рассмотрит Рада Фото: Рада соберется на заседание 17 июня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В четверг, 17 июня, Верховная рада соберется на очередное заседание. Среди ряда законопроектов, будут рассматривать переименование населенных пунктов.

Об этом речь идет в повестке дня Рады.

второе чтение

  • 4107 - проект Закона о внесении изменений к некоторым законам Украины относительно обеспечения независимости Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания (второе чтение) (предоставлено 18.03.2021 и 19.05.2021) (продолжение рассмотрения)
  • 4486 - проект закона О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно статуса национального и эффективного управления учреждениями образования и государственным имуществом (второе чтение) (проект Р. Стефанчука предоставлен 14.12.2020)
  • 5304 - проект закона О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" относительно увеличения расходов на обеспечение осуществления правосудия местными, апелляционными судами (второе чтение) (проект н. Д. С. Демченко предоставлен 29.03.2021)

первое чтение

  • 5248 - проект закона О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно одновременного перехода прав на земельный участок в связи с переходом прав на объект недвижимого имущества, который на нем расположен)
  • 5589 - проект закона О внесении изменений в приложение № 3 к Закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" относительно обеспечения расширенного неонатального скрининга в Украине
  • 3356-д - проект закона О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обязательности использования жидкого биотоплива (биокомпонентов) в области транспорта (повторное первое чтение)
  • 5305 - проект закона О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования правовых основ деятельности Государственного бюро расследований
  • 4554 - проект закона О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно приведения законодательства Украины в сфере детского питания в соответствие с требованиями законодательства ЕС
  • 5241 - проект закона О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования порядка досрочного прекращения полномочий сельского, поселкового, городского головы
  • 4323 - проект закона О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно применения к осужденным и лицам, содержащимся под стражей, мер принудительного кормления

Переименование населенных пунктов:

  • Проект постановления о переименовании села Мармузовичи Бугского района Львовской области
  • Проект постановления о переименовании села Болгарка Бердянского района Запорожской области
  • Проект постановления о переименовании села Старый Чарторийск Камень-Каширского района Волынской области
  • Проект постановления о переименовании села Химчин Косовского района Ивано-Франковской области
  • Проект Постановления о переименовании села Поминик Уманского района Черкасской области
  • Проект постановления о переименовании поселка городского типа Новгородское Бахмутского района Донецкой области
  • Проект постановления о переименовании села Кийданцы Коломыйского района Ивано-Франковской области
  • Проект постановления о переименовании села Голобородько Лубенского района Полтавской области
  • Проект постановления о переименовании поселка городского типа Бильмак Пологовского района Запорожской области

Кроме того, рассмотрят изменения границ населенных пунктов:

  • города Попасной Северодонецкого района Луганской области
  • города Миргорода Миргородского района Полтавской области
  • города Ильинцев Винницкого района Винницкой области
  • города Сосновки Червоноградского района Львовской области

Ранее Кабинет министров Украины назначил нового своего представителя в Верховной раде.

РБК-Украина писало, что закон Зеленского, известный как "суд в смартфоне", вступил в силу.

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