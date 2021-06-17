Низка перейменувань населених пунтів та зміни у діяльності ДБР: що сьогодні розгляне Рада
Фото: Рада збереться на засідання 17 червня (Віталій Носач, РБК-Україна)
У четвер, 17 червня, Верховна рада збереться на чергове засідання. Серед низки законопроектів, розглядатимуть перейменування населених пунктів.
друге читання
- 4107 - проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення незалежності Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення (друге читання) (надано 18.03.2021 та 19.05.2021) (продовження розгляду)
- 4486 - проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо статусу національного та ефективного управління закладами освіти і державним майном (друге читання) (проект Р. Стефанчука надано 14.12.2020)
- 5304 - проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо збільшення видатків на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами (друге читання) (проект н.д. С.Демченка надано 29.03.2021)
перше читання
- 5248 - проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо одночасного переходу прав на земельну ділянку у зв`язку з переходом прав на об'єкт нерухомого майна, який на ній розташовано)
- 5589 - проект Закону про внесення змін до додатка № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо забезпечення розширеного неонатального скринінгу в Україні
- 3356-д - проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов'язковості використання рідкого біопалива (біокомпонентів) у галузі транспорту (повторне перше читання)
- 5305 - проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правових засад діяльності Державного бюро розслідувань
- 4554 - проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення законодавства України у сфері дитячого харчування у відповідність до вимог законодавства ЄС
- 5241 - проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови
- 4323 - проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування до засуджених та осіб, які тримаються під вартою, заходів примусового годування
Перейменування населених пунктів:
- Проект Постанови про перейменування села Мармузовичі Буського району Львівської області
- Проект Постанови про перейменування села Болгарка Бердянського району Запорізької області
- Проект Постанови про перейменування села Старий Чорторийськ Камінь-Каширського району Волинської області
- Проект Постанови про перейменування села Химчин Косівського району Івано-Франківської області
- Проект Постанови про перейменування села Поминик Уманського району Черкаської області
- Проект Постанови про перейменування селища міського типу Новгородське Бахмутського району Донецької області
- Проект Постанови про перейменування села Кийданці Коломийського району Івано-Франківської області
- Проект Постанови про перейменування села Голобородька Лубенського району Полтавської області
- Проект Постанови про перейменування селища міського типу Більмак Пологівського району Запорізької області
Крім того, розглянуть зміни меж населених пунктів:
- міста Попасної Сєвєродонецького району Луганської області
- міста Миргорода Миргородського району Полтавської області
- міста Іллінців Вінницького району Вінницької області
- міста Соснівки Червоноградського району Львівської області
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