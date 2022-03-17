ru ua
Чт, 17 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Ряд объединений украинцев в Латвии ведет антиукраинскую деятельность: назван полный список

Новина українською →
Латвия, Четверг 17 марта 2022 03:51
Ряд объединений украинцев в Латвии ведет антиукраинскую деятельность: назван полный список Посольство Украины в Латвии (Фото: press.lv)
Автор: Константин Широкун

В Латвии антиукраинские и пророссийски настроенные "украинские организации" действуют под видом проукраинских сил. Большинство из них входит в Объединение украинских обществ Латвии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook посольства Украины в Латвии.

"В Латвии до сих пор действуют антиукраинские и пророссийски направленные организации так называемых «украинцев», которые входят в Объединение украинских обществ Латвии во главе с Ириной Дукуле. Эта организация с 2014 года и по сей день не осудила российскую агрессию и, наоборот, стал рупором кремля в Латвии", - говорится в сообщении посольства.

Отмечается, что объединение уже исключено из состава Всемирного Конгресса украинцев (ВКУ), а руководители лишены статуса «Зарубежного украинца» за проведение пророссийской деятельности. В пророссийское объединение входят:

  • Украинское общество "Ятрань", город Вангажи (рук. – Ирина Дукуле);
  • Украинское культурно-просветительное общество "Явир", город Экабпилс (рук. – Владимир Демченко);
  • Украинский центр социальных исследований "Этникос", город Рига (рук. – Наталья Лисогорова);
  • Украинское культурно-просветительное общество "Днепр", город Рига (рук. – Иван Наливайко);
  • Объединение украинских женщин Латвии, город Рига (рук. – Ольга Вандиловская);
  • "Лиепайская украинская община "Світанок", город Лиепая (рук. – Лариса Давиденко);
  • Украинское культурно-просветительское общество "Водограй", город Резекне (рук. – Валентина Закачура).

"Посольство Украины призывает правительственные структуры, муниципалитеты и неправительственные государственные организации Латвии не реагировать на обращения данных организаций. Эта структура может использоваться Россией для ведения провокационной деятельности в Латвии", - отметили в сообщении.

Ранее сообщалось, что диверсионные группы могут попадать в Украину со стороны Европы. Их члены заезжают в страну с удостоверениями журналистов видеоагентств Ruptly, а это - дочерняя компания агентства Russia Today.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину
NEWS
"Вспомните Перл-Харбор или 11 сентября". Зеленский просит США закрыть небо или дать ПВО
"Вспомните Перл-Харбор или 11 сентября". Зеленский просит США закрыть небо или дать ПВО
DAILY
Николай Жирнов: Окружить Киев – это не выиграть битву за Киев. Победа будет за нами
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Николай Жирнов: Окружить Киев – это не выиграть битву за Киев. Победа будет за нами