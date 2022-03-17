Ряд объединений украинцев в Латвии ведет антиукраинскую деятельность: назван полный список

В Латвии антиукраинские и пророссийски настроенные "украинские организации" действуют под видом проукраинских сил. Большинство из них входит в Объединение украинских обществ Латвии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook посольства Украины в Латвии.

"В Латвии до сих пор действуют антиукраинские и пророссийски направленные организации так называемых «украинцев», которые входят в Объединение украинских обществ Латвии во главе с Ириной Дукуле. Эта организация с 2014 года и по сей день не осудила российскую агрессию и, наоборот, стал рупором кремля в Латвии", - говорится в сообщении посольства.

Отмечается, что объединение уже исключено из состава Всемирного Конгресса украинцев (ВКУ), а руководители лишены статуса «Зарубежного украинца» за проведение пророссийской деятельности. В пророссийское объединение входят:

Украинское общество "Ятрань", город Вангажи (рук. – Ирина Дукуле);

Украинское культурно-просветительное общество "Явир", город Экабпилс (рук. – Владимир Демченко);

Украинский центр социальных исследований "Этникос", город Рига (рук. – Наталья Лисогорова);

Украинское культурно-просветительное общество "Днепр", город Рига (рук. – Иван Наливайко);

Объединение украинских женщин Латвии, город Рига (рук. – Ольга Вандиловская);

"Лиепайская украинская община "Світанок", город Лиепая (рук. – Лариса Давиденко);

Украинское культурно-просветительское общество "Водограй", город Резекне (рук. – Валентина Закачура).

"Посольство Украины призывает правительственные структуры, муниципалитеты и неправительственные государственные организации Латвии не реагировать на обращения данных организаций. Эта структура может использоваться Россией для ведения провокационной деятельности в Латвии", - отметили в сообщении.