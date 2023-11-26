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Ряд міст тимчасово окупованої частини Донецької області повністю залишилися без світла

Донецька область, Неділя 26 листопада 2023 07:50
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Ряд міст тимчасово окупованої частини Донецької області повністю залишилися без світла Ілюстративне фото: на окупованих територіях Донецької області зникло світло (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

У низці населених пунктів тимчасово окупованої частини Донецької області повністю зникла електрика сьогодні вранці, 26 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві паблики.

Як повідомляється, світла немає у Маріуполі, Волновасі, Донському, Новотроїцькому, Докучаєвську, Оленівці, Тельмановому, Макіївці, Єнакієвому. Також пишуть жителі Тореза, Шахтарська, Новоазовська та Сєдово.

У Telegram-каналі "Маріуполь зараз" повідомляють, що в Маріуполі, крім відсутності світла, припиняється подача води та немає опалення.

"Повідомляють, що це через обстріл Донецька", - додали на каналі.

У місцевих пабликах пишуть, що обстріляли електростанції на окупованій території. Офіційної інформації немає.

Життя в окупації

Раніше ми повідомляли, що окупанти повністю провалили другий опалювальний сезон у Маріуполі. Десятки будинків та частина навчальних закладів залишаються без тепла. Натомість окупанти облаштовують у захопленому місті військові бази.

Також стало відомо, що окупанти на Донеччині обходять школи та погрожують учням за так званий "екстремізм".

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