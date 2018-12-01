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Ряд авиарейсов МАУ задерживаются либо отменены из-за непогоды

Новости » Транспорт    01.12.2018 - 16:54
Ряд авиарейсов МАУ задерживаются либо отменены из-за непогоды
Иллюстративное фото (fb.com/airportboryspil)

Отменен ряд рейсов по внутренним маршрутам

Ряд рейсов компании "Международные авиалинии Украины" задерживаются либо отменены из-за сложных погодных условий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МАУ на странице в Facebook.

Так, изменено расписание следующих рейсов:

  • PS232 Нью-Йорк - Киев от 1 декабря. PS232 Нью-Йорк - Киев планируется вылет 1 декабря, в 3:30 по местному времени и прибудет в Киев 1 декабря в 19:20 по местному времени.
  • PS5673 Киев - Шарм-эль-Шейх от 1 декабря. PS5673 Киев - Шарм-эль-Шейх планируется вылет 1 декабря в 19:10 по местному времени и прибудет в Шарм-эль-Шейх 1 декабря в 19:10 по местному времени.
  • PS5674 Шарм-эль-Шейх - Киев от 1 декабря. PS5674 Шарм-эль-Шейх - Киев планируется вылет 2 декабря в 00:20 по местному времени и прибудет в Киев 2 декабря в 4:35 по местному времени.
  • PS5216 Хургада - Киев от 1 декабря. PS5216 Хургада - Киев планируется вылет 2 декабря в 00:40 по местному времени и прибудет в Киев 2 декабря в 4:35 по местному времени.
  • PS6011 Киев - Шарм-эль-Шейх от 2 декабря. PS6011 Киев - Шарм-эль-Шейх планируется вылет 2 декабря в 5:30 по местному времени и прибудет в Шарм-эль-Шейх 2 декабря в 9:40 по местному времени.
  • PS6012 Шарм-эль-Шейх - Киев от 2 декабря. PS6012 Шарм-эль-Шейх - Киев планируется вылет 2 декабря в 10:30 по местному времени и прибудет в Киев 2 декабря в 14:50 по местному времени.

Отменены следующие рейсы:

  • PS046 Херсон – Киев от 01 декабря
  • PS079 Киев - Ивано-Франковск от 1 декабря
  • PS080 Ивано-Франковск - Киев от 1 декабря
  • PS087 Киев - Запорожье от 1 декабря
  • PS088 Запорожье - Киев от 1 декабря
  • PS099 Киев - Винница от 1 декабря
  • PS100 Винница - Киев от 2 декабря

Напомним, ранее в Международном аэропорту "Борисполь" сообщили, что из-за снегопадов, которые охватили Киев, возможны задержки рейсов.

Отметим, синоптики предупредили о возможном ухудшении погоды во всех регионах Украины, кроме западных областей. По данным Укргидрометцентра, в Киеве сегодня, 1 декабря, ожидаются снегопады.

Все дороги функционируют в обычном режиме, - Нацполиция Аэропорт "Борисполь" предупредил о возможных задержках рейсов из-за снегопадов
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