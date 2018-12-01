Ряд авіарейсів МАУ затримуються або скасовані через негоду

Ілюстративне фото (fb.com/airportboryspil)

Скасовано низку рейсів на внутрішніх маршрутах

Низка рейсів компанії "Міжнародні авіалінії України" затримуються або скасовані через складні погодні умови. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МАУ на сторінці Facebook.

Так, змінено розклад наступних рейсів:

PS232 Нью-Йорк - Київ від 1 грудня. PS232 Нью-Йорк - Київ планується виліт 1 грудня, о 3:30 за місцевим часом і прибуде до Києва 1 грудня о 19:20 за місцевим часом.

PS5673 Київ - Шарм-ель-Шейх від 1 грудня. PS5673 Київ - Шарм-ель-Шейх планується виліт 1 грудня о 19:10 за місцевим часом і прибуде в Шарм-ель-Шейх 1 грудня о 19:10 за місцевим часом

PS5674 Шарм-ель-Шейх - Київ від 1 грудня. PS5674 Шарм-ель-Шейх - Київ планується виліт 2 грудня о 00:20 за місцевим часом і прибуде до Києва 2 грудня о 4:35 за місцевим часом.

PS5216 Хургада - Київ від 1 грудня. PS5216 Хургада - Київ планується виліт 2 грудня о 00:40 за місцевим часом і прибуде до Києва 2 грудня о 4:35 за місцевим часом.

PS6011 Київ - Шарм-ель-Шейх від 2 грудня. PS6011 Київ - Шарм-ель-Шейх планується виліт 2 грудня о 5:30 за місцевим часом і прибуде в Шарм-ель-Шейх 2 грудня о 9:40 за місцевим часом.

PS6012 Шарм-ель-Шейх - Київ від 2 грудня. PS6012 Шарм-ель-Шейх - Київ планується виліт 2 грудня о 10:30 за місцевим часом і прибуде до Києва 2 грудня о 14:50 за місцевим часом.

Скасовані наступні рейси:

PS046 Херсон – Київ від 01 грудня

PS079 Київ - Івано-Франківськ від 1 грудня

PS080 Івано-Франківськ - Київ від 1 грудня

PS087 Київ - Запоріжжя від 1 грудня

PS088 Запоріжжя - Київ від 1 грудня

PS099 Київ - Вінниця від 1 грудня

PS100 Вінниця - Київ від 2 грудня

Нагадаємо, раніше в Міжнародному аеропорту "Бориспіль" повідомили, що через снігопади, які охопили Київ, можливі затримки рейсів.

Зазначимо, синоптики попередили про можливе погіршенні погоди в усіх регіонах України, крім західних областей. За даними Укргідрометцентру, в Києві сьогодні, 1 грудня, очікуються снігопади.