ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Ряд авіарейсів МАУ затримуються або скасовані через негоду

Новини » Транспорт    01.12.2018 - 16:54
Ряд авіарейсів МАУ затримуються або скасовані через негоду
Ілюстративне фото (fb.com/airportboryspil)

Скасовано низку рейсів на внутрішніх маршрутах

Низка рейсів компанії "Міжнародні авіалінії України" затримуються або скасовані через складні погодні умови. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МАУ на сторінці Facebook.

Так, змінено розклад наступних рейсів:

  • PS232 Нью-Йорк - Київ від 1 грудня. PS232 Нью-Йорк - Київ планується виліт 1 грудня, о 3:30 за місцевим часом і прибуде до Києва 1 грудня о 19:20 за місцевим часом.
  • PS5673 Київ - Шарм-ель-Шейх від 1 грудня. PS5673 Київ - Шарм-ель-Шейх планується виліт 1 грудня о 19:10 за місцевим часом і прибуде в Шарм-ель-Шейх 1 грудня о 19:10 за місцевим часом
  • PS5674 Шарм-ель-Шейх - Київ від 1 грудня. PS5674 Шарм-ель-Шейх - Київ планується виліт 2 грудня о 00:20 за місцевим часом і прибуде до Києва 2 грудня о 4:35 за місцевим часом.
  • PS5216 Хургада - Київ від 1 грудня. PS5216 Хургада - Київ планується виліт 2 грудня о 00:40 за місцевим часом і прибуде до Києва 2 грудня о 4:35 за місцевим часом.
  • PS6011 Київ - Шарм-ель-Шейх від 2 грудня. PS6011 Київ - Шарм-ель-Шейх планується виліт 2 грудня о 5:30 за місцевим часом і прибуде в Шарм-ель-Шейх 2 грудня о 9:40 за місцевим часом.
  • PS6012 Шарм-ель-Шейх - Київ від 2 грудня. PS6012 Шарм-ель-Шейх - Київ планується виліт 2 грудня о 10:30 за місцевим часом і прибуде до Києва 2 грудня о 14:50 за місцевим часом.

Скасовані наступні рейси:

  • PS046 Херсон – Київ від 01 грудня
  • PS079 Київ - Івано-Франківськ від 1 грудня
  • PS080 Івано-Франківськ - Київ від 1 грудня
  • PS087 Київ - Запоріжжя від 1 грудня
  • PS088 Запоріжжя - Київ від 1 грудня
  • PS099 Київ - Вінниця від 1 грудня
  • PS100 Вінниця - Київ від 2 грудня

Нагадаємо, раніше в Міжнародному аеропорту "Бориспіль" повідомили, що через снігопади, які охопили Київ, можливі затримки рейсів.

Зазначимо, синоптики попередили про можливе погіршенні погоди в усіх регіонах України, крім західних областей. За даними Укргідрометцентру, в Києві сьогодні, 1 грудня, очікуються снігопади.

Усі дороги функціонують у звичайному режимі, - Нацполіція Аеропорт "Бориспіль" попередив про можливі затримки рейсів через снігопади
Новини України ГідрометцентрМіжнародні авіалінії Українирейсы
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся