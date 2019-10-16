ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Рябошапку заслушают на комитете Рады 18 октября

Новости » Политика    16.10.2019 - 23:14
Рябошапку заслушают на комитете Рады 18 октября
Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Украина)

У депутатов есть вопросы относительно реформы прокуратуры

На заседании комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности в пятницу, 18 октября, заслушают информацию генерального прокурора Руслана Рябошапки по вопросу реформы прокуратуры. Об этом заявил председатель комитета Денис Монастырский, передает корреспондент РБК-Украина.

"О реформе прокуратуры у нас как раз в пятницу должна состояться встреча с генеральным прокурором. И мы бы хотели как раз с генпрокурором, лично задать ему вопросы, как будут происходить отбор, переаттестация, есть вопросы по толкованию определенных норм закона. Я надеюсь, что в пятницу мы получим ответы", - рассказал Монастырский.

По его словам, вчера, 15 октября, завершилось время для приема заявлений на переаттестацию прокуроров.

"Последняя свежайшая информация, что около 95% прокуроров подали заявления на переаттестацию. Это означает, что, возможно, подлежат увольнению около 5% прокуроров. А другие будут идти на аттестацию, проходить отбор, а также претендовать на следующие должности в прокуратуре. Но у наших членов комитета есть очень много вопросов", - добавил он.

Напомним, в начале октября генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил о запуске реформы прокуратуры. Генпрокурор хочет ввести постоянную периодическую проверку добропорядочности прокуроров с привлечением представителей Национального антикоррупционного бюро Украины.

Антикоррупционный комитет одобрил законопроект о налоге на выведенный капитал Рада одобрила судебную реформу Зеленского
Новости Украины ПрокуратураВерховная Рада
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь