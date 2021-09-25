UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Рябошапка заявил, что не подписал подозрение Порошенко, потому что это "юридический треш"

Автор: Илона Свиридова

Бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что подозрение пятому президенту, лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко, которую он должен был подписать - "юридический треш".

Об этом он заявил в эфире "Свобода слова Савика Шустера".

"Дело Порошенко - я о нем говорил, это был откровенный "юридический трэш". Это подозрение я не подписал и через несколько месяцев новый генеральный прокурор это подозрение тоже не подписала, а производство вообще закрыла", - заявил Рябошапка.

Он также утверждает, что еще одной причиной его увольнения стало уголовное производство в деле ПриватБанка против Игоря Коломойского.

"Меня уволили за то, что мы начали борьбу за очищение прокуратуры. И те карманные прокуроры, многие из которых были связаны с парламентом, с депутатами, с какими-то мини-олигархами, которые тоже приходили в кабинет к президенту, они были недовольны тем, что эти карманные прокуроры выброшены нами из системы. Это вопрос, который был связан с тем же Коломойским. Поскольку именно мы передали в НАБУ те материалы, которые стали сейчас основанием для первых подозрений для бывших ТОП менеджеров", - подчеркнул Рябошапка.

Напомним, Верховная рада Украины в ходе внеочередного заседания в четверг, 5 марта, выразила недоверие генеральному прокурору Руслану Рябошапке.

Текст постановления о недоверии к нему появился в Раде 3 марта. Позже профильный правоохранительный комитет ВР рекомендовал определиться с постановлением о недоверии Рябошапке в сессионном зале.

Читайте РБК-Украина в Google News
Руслан РябошапкаПетр Порошенко