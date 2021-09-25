Рябошапка заявил, что не подписал подозрение Порошенко, потому что это "юридический треш"

Он также утверждает, что еще одной причиной его увольнения стало уголовное производство в деле ПриватБанка против Игоря Коломойского.

"Меня уволили за то, что мы начали борьбу за очищение прокуратуры. И те карманные прокуроры, многие из которых были связаны с парламентом, с депутатами, с какими-то мини-олигархами, которые тоже приходили в кабинет к президенту, они были недовольны тем, что эти карманные прокуроры выброшены нами из системы. Это вопрос, который был связан с тем же Коломойским. Поскольку именно мы передали в НАБУ те материалы, которые стали сейчас основанием для первых подозрений для бывших ТОП менеджеров", - подчеркнул Рябошапка.