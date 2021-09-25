Рябошапка заявив, що не підписав підозру Порошенку, тому що це "юридичний треш"

Він також стверджує, що ще однією причиною його звільнення стало кримінальне провадження у справі "ПриватБанку" проти Ігоря Коломойського.

"Мене звільнили за те, що ми почали боротьбу за очищення прокуратури. І ті кишенькові прокурори, багато з яких були пов'язані з парламентом, з депутатами, з якимись міні-олігархами, які теж приходили в кабінет до президента, вони були незадоволені тим, що ці кишенькові прокурори викинуті нами з системи. Це питання, яке було пов'язане з тим самим Коломойським. Оскільки саме ми передали до НАБУ ті матеріали, які стали зараз підставою для перших підозр для колишніх ТОП менеджерів "ПриваБанку", - наголосив Рябошапка.