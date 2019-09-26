Рябошапка уволил двух заместителей времен Луценко

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал указы об увольнении двух заместителей из-за реформы ведомства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

Увольнение заместителей Сергея Кизя и Юрия Столярчука связано с реформой Генпрокуратуры, которая должна начаться после того, как закон №1032 вступил в силу 25 сентября.

"В связи с вступлением в действие Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратур" Генеральный прокурор Руслан Рябошапка 25 сентября 2019 подписал приказы об увольнении с должностей заместителей Генерального прокурора Сергея Кизя и Юрия Столярчука",

Напомним, ранее Рябошапка назвал этапы реформирования Генпрокуратуры. По его словам, цель реформы - новые стандарты работы прокуроров, которые соответствуют ожиданиям общества, бизнеса и инвесторов. В рамках реформирования ГПУ также пройдет процесс аттестации для действующих прокуроров, который должен завершиться до 1 сентября 2020 года.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Рябошапка уволил прокурора Харьковской области. Кроме него, ранее были уволены прокуроры Винницкой, Волынской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Черкасской, а также Черниговской областей.

Также напомним, в ГПУ создали Департамент по особо важным преступлениям. Деятельность департамента будет сосредоточена на преступлениях, связанных с масштабными хищениями госсредств.