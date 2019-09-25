ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Рябошапка назвал этапы реформирования ГПУ

Новости » Политика    25.09.2019 - 19:51
Рябошапка назвал этапы реформирования ГПУ
Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Украина)

Аттестация прокуроров должна закончиться до 1 сентября 2020 года

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил о запуске реформирования Генпрокуратуры, после того как вступил в силу соответствующий законопроект №1032. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

По словам Рябошапки, в рамках реформирования ГПУ пройдет процесс аттестации для действующих прокуроров, который должен завершиться до 1 сентября 2020 года.

"Цель реформы - новые стандарты работы прокуроров, которые соответствуют ожиданиям общества, бизнеса и инвесторов. Сначала состоится аттестация, и все действующие прокуроры, которые пройдут оценки по критериям профессионализма и добродетели, продолжат работать в новых органах прокуратуры. Процесс аттестации должен быть завершен до 1 сентября 2020 года", - сообщил Рябошапка.

Сообщается, что аттестация будет состоять из трех этапов - двоих экзаменов и собеседования. К каждому последующему этапу будут допускаться прокуроры, прошедшие предварительный этап. Комиссии будут состоять из представителей, делегированных международными организациями.

Напомним, законопроект №1032 о реформировании ГПУ Верховная рада приняла во втором чтении 19 сентября. 23 сентября Владимир Зеленский подписал законопроект.

Реформирование ГПУ не заблокирует расследование преступлений на Майдане, - Чумак В законе о реформе ГПУ заложен рост зарплат прокуроров
Новости Украины ГПУреформыРуслан Рябошапка
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь