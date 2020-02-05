Рябошапка рассказал, как вырастут зарплаты в Офисе генпрокурора

В Офисе генерального прокурора зарплаты вырастут на 7-10 тысяч гривен. Об этом заявил генеральный прокурор Руслан Рябошапка в ходе заседания правоохранительного комитета Верховной рады, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, вместе с тем размер дискреционной надбавки за особые условия оплаты труда и премии планируют уменьшить. Рябошапка отметил, что был подготовлен проект постановления правительства, предусматривающий увеличение заработных плат.

"Он был принят Кабинетом министров. Сейчас увеличение происходит поэтапно. Сейчас в отношении тех прокуроров, которые прошли переаттестацию, вступает в силу это постановление о новых условиях оплаты труда. В среднем где-то повышение оплаты труда прокуроров по центральному Офису генерального прокурора составляет от 7 до 10 тысяч гривен. Кроме того, мы уменьшили размер дискреционной надбавки за особые условия оплаты труда, а также премии. То есть, они не составляют более 10%", - заявил генпрокурор.

Рябошапка добавил, что после переаттестации зарплаты вырастут также у прокуроров в районах и областях.

Напомним, в законе авторства президента Владимира Зеленского о реформе Генеральной прокуратуры Украины заложен рост зарплат прокуроров, о чем сообщал глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности ВР Денис Монастырский.

Как писало РБК-Украина, Кабинет министров Украины изменил принципы оплаты труда и установил сетку зарплат для топ-чиновников.