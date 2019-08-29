Рябошапка рассказал о планах по перезагрузке прокуратуры

Внесенный в парламент законопроект №1032 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры" даст возможность обновить органы прокуратуры новыми кадрами. Об этом заявил новоназначенный глава Генеральной прокуратуры Руслан Рябошапка, передает корреспондент РБК-Украина.

"Этот законопроект является одним из важных, он запускает возможность для обновления и перезагрузки прокуратуры. Он дает возможность для переаттестации всей системы. Он дает возможность для создания аттестационных комиссий, которые будут по понятным и прозрачным критериям отбирать честных и профессиональных прокуроров", - считает Рябошапка.

Новый генпрокурор добавил, что законопроект №1032 даст возможность зайти в систему "другим людям, которые не являются прокурорами".

Напомним, Верховная рада Украины вечером в четверг, 29 августа, одобрила кандидатуру Руслана Рябошапки, ранее внесенную президентом Украины Владимиром Зеленским, на должность генерального прокурора Украины, назначение поддержали 312 парламентариев.