Рябошапка розповів, які прокуратури будуть спеціалізованими 

Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Україна)

Мова йде про створення спеціалізованої прокуратури, яка буде займатись військовими злочинами

До кінця 2019 року Офіс Генеральної прокуратури планує провести більшу частину з реорганізації відомства та створити кілька спеціалізованих прокуратур. Про це заявив генеральний прокурор Руслан Рябошапка, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, мова, зокрема, йде про створення спеціалізованої прокуратури, яка буде займатись військовими злочинами і злочинами у сфері нацбезпеки та оборони.

"Інший напрямок - це спеціалізація у вигляді департаменту. Це економічні злочини, те, що пов'язано з банками. Величезні втрати ми маємо через розкрадання через банки. Це те, що пов'язано з іншими масштабними схемами Наприклад, з державними підприємствами. Плюс екологічні злочині двох категорій: ті, які завдають шкоди навколишньому середовищу. А друга - це ті, які повязані з видобування копалин: газу, бурштину. Плюс діти, залишається ювенальна юстиція, але ми цей напрямок посилемо", - розповів Рябошапка.

Генпрокурор наголосив, що спецпідрозділи планують утворити до кінця 2019 року.

"Для нас критичний дедлайн це новий рік. До кінці нового року ми би хотіли провести левову частину роботи з реорганізації Офісу Генеральної прокуратури: затвердження нової структури, нової чисельності. Формування апарату. Тобто за два місяці, які залишились до кінця року", - додав генпрокурор.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що генеральний прокурор України Руслан Рябошапка запропонував до 1 січня 2020 року оцінити ключові показники діяльності прокуратури. За його словами, такий аналіз діяльності прокуратури дозволить парламенту уникнути звинувачень в політизації.

Крім того, комітет рекомендує Верховній раді прийняти проект щодо першочергових заходів з реформи органів прокуратури в цілому як закон.