ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Рябошапка розповів, які прокуратури будуть спеціалізованими 

Новини » Політика    17.09.2019 - 21:31
Рябошапка розповів, які прокуратури будуть спеціалізованими 
Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Україна)

Мова йде про створення спеціалізованої прокуратури, яка буде займатись військовими злочинами

До кінця 2019 року Офіс Генеральної прокуратури планує провести більшу частину з реорганізації відомства та створити кілька спеціалізованих прокуратур. Про це заявив генеральний прокурор Руслан Рябошапка, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, мова, зокрема, йде про створення спеціалізованої прокуратури, яка буде займатись військовими злочинами і злочинами у сфері нацбезпеки та оборони.

"Інший напрямок - це спеціалізація у вигляді департаменту. Це економічні злочини, те, що пов'язано з банками. Величезні втрати ми маємо через розкрадання через банки. Це те, що пов'язано з іншими масштабними схемами Наприклад, з державними підприємствами. Плюс екологічні злочині двох категорій: ті, які завдають шкоди навколишньому середовищу. А друга - це ті, які повязані з видобування копалин: газу, бурштину. Плюс діти, залишається ювенальна юстиція, але ми цей напрямок посилемо", - розповів Рябошапка.

Генпрокурор наголосив, що спецпідрозділи планують утворити до кінця 2019 року.

"Для нас критичний дедлайн це новий рік. До кінці нового року ми би хотіли провести левову частину роботи з реорганізації Офісу Генеральної прокуратури: затвердження нової структури, нової чисельності. Формування апарату. Тобто за два місяці, які залишились до кінця року", - додав генпрокурор.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що генеральний прокурор України Руслан Рябошапка запропонував до 1 січня 2020 року оцінити ключові показники діяльності прокуратури. За його словами, такий аналіз діяльності прокуратури дозволить парламенту уникнути звинувачень в політизації.

Крім того, комітет рекомендує Верховній раді прийняти проект щодо першочергових заходів з реформи органів прокуратури в цілому як закон.

Рябошапка пропонує до 1 січня визначити KPI роботи прокуратури Комітет рекомендував прийняти проект реформи прокуратури як закон
Новини України Руслан РябошапкаГПУпрокурор
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся