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Рябошапка предлагает передать СБУ расследования производств по нападениям на активистов

Новости » Политика     25.02.2020 - 17:46
Рябошапка предлагает передать СБУ расследования производств по нападениям на активистов
Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Украина)

Рябошапко заявил, что наиболее приемлемым вариантом является расследование нападений на активистов в одном органе досудебного расследования

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка предлагает передать Службе безопасности Украины расследования уголовных производств по нападению на общественных активистов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

По его мнению, наиболее приемлемым вариантом является расследование нападений на активистов в одном органе досудебного расследования.

"Мы пытаемся сейчас все дела, связанные с нападениями на активистов, передать в один орган досудебного расследования - это Служба безопасности. Есть определенные особенности, почему именно передаются туда дела, и собственно, мы понимаем, что контекст, почему эти люди подвергаются нападениям, он единый для всей Украины, независимо от региона - в основном это одни и те же мотивы", - заявил Рябошапка во время "Форума реформ: на пути в Вильнюс" в Киеве.

Напомним, в октябре во время акции протеста против строительства многоэтажек в Одессе произошло нападение на активистов. Активисты выступали против строительства трех высоток на участке, где ранее должны были построить школу и детский сад. В результате драки полиция задержала двух человек - охранников строительства.

Как сообщало РБК-Украина, в 2019 году в Украине зафиксировали 75 случаев применения силы к журналистам. Согласно данным Индекса физической безопасности журналистов, в 12 случаях нападающими есть чиновники, чиновники или депутаты, также в 5 - правоохранители, 3 инциденты произошли с применением оружия.

Ранее сообщалось, в Днепре вечером 22 ноября неизвестные напали на местных активистов в помещении "Просвиты".

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