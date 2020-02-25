Рябошапка пропонує передати СБУ розслідування проваджень щодо нападів на активістів

Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Украина)

Рябошапка заявив, що найбільш прийнятним варіантом є розслідування нападів на активістів в одному органі досудового розслідування

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка пропонує передати Службі безпеки України розслідування кримінальних проваджень щодо нападів на громадських активістів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

На його думку, найбільш прийнятним варіантом є розслідування нападів на активістів в одному органі досудового розслідування.

"Ми намагаємося зараз всі справи, які пов’язані з нападами на активістів, передати в один орган досудового розслідування - це Служба безпеки. Є певні особливості, чому саме передаються туди справи, і власне, ми розуміємо, що контекст, чому ці люди зазнають нападів, він єдиний для всієї України, незалежно від регіону - здебільшого це одні й ті самі мотиви", - заявив Рябошапка під час "Форуму реформ: на шляху до Вільнюса" у Києві.

Нагадаємо, у жовтні під час акції протесту проти будівництва багатоповерхівок в Одесі стався напад на активістів. Активісти виступали проти будівництва трьох висоток на ділянці, де раніше повинні були побудувати школу та дитячий садок. В результаті бійки поліція затримала двох осіб - охоронців будівництва.

Як повідомляло РБК-Україна, у 2019 році в Україні зафіксували 75 випадків застосування сили до журналістів. Згідно з даними Індексу фізичної безпеки журналістів, у 12 випадках нападниками є чиновники, посадовці або депутати, також у 5 - правоохоронці, 3 інциденти сталися із застосуванням зброї.

Раніше повідомлялося, у Дніпрі ввечері 22 листопада невідомі напали на місцевих активістів у примішенні "Просвіти".