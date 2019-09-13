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Концепцию реформирования уголовной юстиции утвердят в ближайшее время, - Рябошапка

Новости » Политика    13.09.2019 - 03:34
Концепцию реформирования уголовной юстиции утвердят в ближайшее время, - Рябошапка
Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Украина)

В ближайший месяц документ передадут на утверждение президенту

Концепцию реформирования системы уголовной юстиции в ближайший месяц рассмотрит комиссия по вопросам правовой реформы и подаст на утверждение президенту. Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Рябошапка в эфире программы "Право на власть".

По словам генпрокурора, речь идет об изменениях в уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве, которые требуют уточнений.

"Должна быть проанализирована в целом вся система досудебного расследования. Это огромный комплексный пласт вопросов, и мы сейчас над этим работаем", - пояснил он.

Рябошапка отметил, что при президенте была создана комиссия по вопросам правовой реформы, которая в ближайшее время рассмотрит концепцию реформирования и утвердит ее. После утверждения комиссией концепция будет передана на подпись главы государства.

"В ближайшее время она (комиссия - ред.) проведет заседание, и я надеюсь, что эта концепция реформирования уголовной юстиции тоже в ближайшее время будет утверждена на этой комиссии. Думаю, что в ближайший месяц этот документ будет на стадии, готовой к утверждению президентом", - добавил генпрокурор.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная рада приняла за основу в первом чтении законопроект №1032 о реформировании Генеральной прокуратуры Украины. Законопроект одобрили 287 парламентариев. Также депутаты поддержали сокращенную процедуру подготовки закона ко второму чтению.

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Новости Украины Руслан Рябошапкареформы
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