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Рябошапка пропонує до 1 січня визначити KPI роботи прокуратури

Новини » Політика    17.09.2019 - 20:53
Рябошапка пропонує до 1 січня визначити KPI роботи прокуратури
Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Україна)

За його словами, це потрібно для об'єктивної оцінки роботи прокуратури

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка запропонував до 1 січня оцінити ключові показники діяльності прокуратури (KPI - Key Performance Indicators - ред.). Про це повідомляє РБК-Україна.

За його словами, такий аналіз діяльності прокуратури дозволить парламенту уникнути звинувачень в політизації.

"Не питання того, щоб генпрокурор приходив у парламент і обговорював з парламентом хід реформи. Я хотів би сказати, що ми повинні зробити свого роду KPI для того, щоб об'єктивно оцінити роботу прокуратури. Наша ідея в тому, щоб ми прийшли в парламент з цими прозорими та реальними KPI, за якими суспільство могло б оцінювати наскільки ефективна робота", - заявив Рябошапка.

KPI - (або ключові показники ефективності) дозволяють проводити контроль ділової активності співробітників, підрозділів і компанії в цілому.

"Суспільство оцінювати результати вже за конкретними показниками. Я хотів би, щоб до кінця року KPI були. Щоб з 1 січня ми входили в певний етап. І цей цикл можна було б оцінювати з нуля, і ми могли б з конкретними цифрами і динамікою стежити за реформою", - додав генпрокурор.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що комітет рекомендує Верховній раді прийняти проект щодо першочергових заходів з реформи органів прокуратури в цілому як закон.

Нагадаємо, раніше Рябошапка повідомив, що концепцію реформування кримінальної юстиції затвердять найближчим часом. Мова йде про зміни в кримінальному та кримінально-процесуальному законодавстві.

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