Рябошапка обсудил с послами G7 расследования катастрофы самолета в Иране

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка обсудил с послами стран "Большой семерки" вопросы расследования катастрофы самолета МАУ в Иране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Как отмечается, во время встречи был обсужден вопрос относительно расследования катастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины", выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

Также стороны обменялись позициями относительно санкций Европейского союза, примененных в отношении бывших высокопоставленных чиновников.