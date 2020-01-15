Рябошапка обговорив з послами G7 розслідування катастрофи літака у Ірані

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка обговорив з послами країн "Великої сімки" питання розслідування катастрофи літака МАУ в Ірані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу Генпрокурора.

Як зазначається, під час зустрічі було обговорено питання щодо розслідування катастрофи літака компанії "Міжнародні авіалінії України", що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

Також сторони обмінялися позиціями щодо санкцій Європейського союзу, застосованих до колишніх високопосадовців.