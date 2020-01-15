Рябошапка обсудил с послами G7 расследования катастрофы самолета в Иране

Стороны обменялись мнениями относительно санкций ЕС, примененных к бывших высокопоставленных чиновников
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка обсудил с послами стран "Большой семерки" вопросы расследования катастрофы самолета МАУ в Иране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
Как отмечается, во время встречи был обсужден вопрос относительно расследования катастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины", выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.
Также стороны обменялись позициями относительно санкций Европейского союза, примененных в отношении бывших высокопоставленных чиновников.
Кроме того, генпрокурор сообщил о результатах и дальнейших шагах реформирования прокуратуры.
Напомним, планируется, что расшифровка черных ящиков пассажирского самолета Boeing "Международных авиалиний Украины", который сбили иранские военные, начнется в Киеве 20 января.
Отметим, посол Украины в США Владимир Ельченко заявил о нецелесообразности созыва Совета безопасности ООН из-за катастрофе украинского лайнера.