Рябошапка назвал сроки завершения реформирования прокуратуры

Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Украина)

Весь процесс попытаются завершить к 1 июля 2020 года

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что реформирование прокуратуры завершится до 1 июля 2020 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу парламента.

На Комитете по вопросам правоохранительной деятельности Рябошапка рассказал, что реформирование Генеральной прокуратуры завершится до нового года.

"Примерно три месяца потребуется на областной, региональный уровень и еще три-четыре месяца - на местные прокуратуры", - сказал генпрокурор.

По его словам, весь процесс планируется завершить до сентября, но сделать это попытаются быстрее - до 1 июля.

Также Рябошапка рассказал, что после принятия закона о реформировании прокуратуры было утверждено положение о порядке переаттестации и установлены сроки подачи заявлений прокурорами о согласии на проведение переаттестации и сообщение о том, что по итогам аттестации они будут переходить в Офис Генерального прокурора.

"По состоянию на утро 16 октября (15 октября была финальная дата), подали такие заявления 96,3% прокуроров", - сказал он, добавив, что законом сроки проведения аттестации не установлены и процесс будет проходить поэтапно.

Напомним, в начале октября генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил о запуске реформы прокуратуры.

РБК-Украина писало, что 25 сентября законопроект авторства президента Владимира Зеленского №1032 о реформирование Генеральной прокуратуры Украины вступил в силу.