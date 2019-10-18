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Рябошапка назвав терміни завершення реформування прокуратури

Новини » Політика    18.10.2019 - 23:02
Рябошапка назвав терміни завершення реформування прокуратури
Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Україна)

Увесь процес спробують завершити до 1 липня 2020 року

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявив, що реформування прокуратури завершиться до 1 липня 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу парламенту.

На Комітеті з питань правоохоронної діяльності Рябошапка розповів, що реформування Генеральної прокуратури завершиться до нового року.

"Приблизно три місяці буде потрібно на обласний, регіональний рівень і ще три-чотири місяці - на місцеві прокуратури", - сказав генпрокурор.

За його словами, що увесь процес планується завершити до вересня, але зробити це спробують швидше - до 1 липня.

Також Рябошапка розповів, що після ухвалення закону щодо реформування прокуратури було затверджено положення про порядок переатестації і встановлено строки подачі заяв прокурорами про згоду на проведення переатестації і повідомлення про те, що за підсумками атестації вони будуть переходити до Офісу Генерального прокурора.

"Станом на ранок 16 жовтня (15 жовтня була фінальна дата), подали такі заяви 96,3% прокурорів", - сказав він, додавши, що законом строки проведення атестації не встановлені і процес буде проходити поетапно.

Нагадаємо, на початку жовтня генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив про запуск реформи прокуратури.

РБК-Україна писало, що 25 вересня законопроект авторства президента Володимира Зеленського №1032 про реформування Генеральної прокуратури України набув чинності.

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