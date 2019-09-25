Рябошапка назвал этапы реформирования ГПУ

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил о запуске реформирования Генпрокуратуры, после того как вступил в силу соответствующий законопроект №1032. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

По словам Рябошапки, в рамках реформирования ГПУ пройдет процесс аттестации для действующих прокуроров, который должен завершиться до 1 сентября 2020 года.

"Цель реформы - новые стандарты работы прокуроров, которые соответствуют ожиданиям общества, бизнеса и инвесторов. Сначала состоится аттестация, и все действующие прокуроры, которые пройдут оценки по критериям профессионализма и добродетели, продолжат работать в новых органах прокуратуры. Процесс аттестации должен быть завершен до 1 сентября 2020 года", - сообщил Рябошапка.

Сообщается, что аттестация будет состоять из трех этапов - двоих экзаменов и собеседования. К каждому последующему этапу будут допускаться прокуроры, прошедшие предварительный этап. Комиссии будут состоять из представителей, делегированных международными организациями.

Напомним, законопроект №1032 о реформировании ГПУ Верховная рада приняла во втором чтении 19 сентября. 23 сентября Владимир Зеленский подписал законопроект.