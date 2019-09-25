Рябошапка назвав етапи реформування ГПУ

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявив про запуск реформування Генпрокуратури, після того як набув чинності відповідний законопроект №1032. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генпрокуратури.

За словами Рябошапки, в рамках реформування ГПУ пройде процес атестації для діючих прокурорів, який повинен завершитися до 1 вересня 2020 року.

"Мета реформи - нові стандарти роботи прокурорів, які відповідають очікуванням суспільства, бізнесу та інвесторів. Спочатку відбудеться атестація, і всі чинні прокурори, які пройдуть оцінки за критеріями професіоналізму і чесноти, продовжать працювати в нових органах прокуратури. Процес атестації має бути завершено до 1 вересня 2020 року", - повідомив Рябошапка.

Повідомляється, що атестація буде складатися з трьох етапів - двох іспитів і співбесіди. До кожного наступного етапу будуть допускатися прокурори, які пройшли попередній етап. Комісії складатимуться з представників, делегованих міжнародними організаціями.

Нагадаємо, законопроект №1032 про реформування ГПУ Верховна рада прийняла у другому читанні 19 вересня. 23 вересня Володимир Зеленський підписав законопроект.