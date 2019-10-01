Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка назначил нового прокурора Одесской области, им стал Максим Выхор. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Как говорится в сообщении ГПУ, соответствующий приказ Рябошапка подписал 30 сентября.

"Генеральный прокурор Руслан Рябошапка 30 сентября 2019 подписал приказ о назначении Максима Вихря на должность прокурора Одесской области", - говорится в сообщении.

До этого Максим Выхор работал в Службе безопасности Украины Одесской области.

Ранее пост прокурора Одесской области занимал Олег Жученко. 3 сентября Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении Жученко с должности.

Ранее сообщалось, что Рябошапка назначил нового прокурора Харьковской области. Им стал Александр Фильчаков, который до этого был руководителем Харьковской местной прокуратуры №2 Харьковской области.

Также 26 сентября генпрокурор Украины подписал приказы об увольнении двух заместителей из-за реформы ведомства. Заместители Сергей Кизь и Юрий Столярчук были уволены в связи с реформой Генпрокуратуры, которая должна начаться после того, как закон №1032 вступил в силу 25 сентября.