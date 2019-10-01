Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка призначив нового прокурора Одеської області, ним став Максим Выхор. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу ГПУ.

Як йдеться у повідомленні ГПУ, відповідний наказ Рябошапка підписав 30 вересня.

"Генеральний прокурор Руслан Рябошапка 30 вересня 2019 підписав наказ про призначення Максима Вихору на посаду прокурора Одеської області", - йдеться в повідомленні.

До цього Максим Выхор працював в Службі безпеки України Одеської області.

Раніше посаду прокурора Одеської області займав Олег Жученко. 3 вересня Руслан Рябошапка підписав наказ про звільнення Жученко з посади.

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