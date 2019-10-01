Рябошапка назначил нового прокурора Харьковской области

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о назначении Александра Фильчакова на должность прокурора Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Соответствующее решение генпрокурор принял 30 сентября.

"Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о назначении Александра Фильчакова на должность прокурора Харьковской области", - говорится в сообщении.

До этого Фильчаков был руководителем Харьковской местной прокуратуры №2 Харьковской области.

Отметим, 26 сентября Рябошапка уволил прокурора Харьковской области Юрия Данильченко.

Кроме него, генпрокурор уволил прокуроров Винницкой, Волынской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Черкасской, а также Черниговской областей.

Напомним, Рябошапка заявил о запуске реформирования Генпрокуратуры, после того как вступил в силу соответствующий законопроект №1032.