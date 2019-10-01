Рябошапка призначив нового прокурора Харківської області

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про призначення Олександра Фільчакова на посаду прокурора Харківської області. Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

Відповідне рішення генпрокурор прийняв 30 вересня.

"Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про призначення Олександра Фільчакова на посаду прокурора Харківської області", - йдеться в повідомленні.

До цього Фільчаков був керівником Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області.

Відзначимо, 26 вересня Рябошапка звільнив прокурора Харківської області Юрія Данильченка.

Крім нього, генпрокурор звільнив прокурорів Вінницької, Волинської, Донецької, Житомирської, Запорізької, Івано-Франківської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Черкаської, а також Чернігівської областей.

Нагадаємо, Рябошапка заявив про запуск реформування Генпрокуратури, після того як набув чинності відповідний законопроект №1032.