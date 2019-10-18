Рябошапка назначил Мамедова своим заместителем    

Фото: Гюндуз Мамедов (из открытых источников)

Мамедов с августа 2016 года возглавлял прокуратуру Автономной Республики Крым

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка назначил Гюндуза Мамедова на должность заместителя Генерального прокурора. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Соответствующий указ приказ Рябошабка подписал 18 октября. Сообщается, что Мамедов с августа 2016 года возглавлял прокуратуру Автономной Республики Крым.

В прокуратуре добавили, что Мамедов с 1996 года работал в прокуратуре Приморского района Одессы на должностях от помощника прокурора до первого заместителя прокурора Приморского района города Одессы. С 2012 года до 2013 года работал в аппарате прокуратуры Киевской области.

С декабря 2013 года по июль 2014 Мамедов работал в должности начальника следственного отдела Днепровской экологической прокуратуры. В июля 2014 года назначен прокурором Одессы, в декабре 2015 года - заместителем прокурора Одесской области.

Напомним, генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о назначении Виктора Трепака своим заместителем.

Также РБК-Украина сообщало, что Рябошапка назначил Виктора Чумака своим заместителем - главным военным прокурором, а Виталия Каська - своим первым заместителем.