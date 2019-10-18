Рябошапка призначив Мамедова своїм заступником

Фото: Гюндуз Мамедов (з відкритих джерел)

Мамедов з серпня 2016 року очолював прокуратуру Автономної Республіки Крим

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка призначив Гюндуза Мамедова на посаду заступника Генерального прокурора. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури.

Відповідний указ наказ Рябошабка підписав 18 жовтня. Повідомляється, що Мамедов з серпня 2016 року очолював прокуратуру Автономної Республіки Крим.

У прокуратурі додали, що Мамедов з 1996 року працював в прокуратурі Приморського району Одеси на посадах від помічника прокурора до першого заступника прокурора Приморського району міста Одеси. З 2012 року до 2013 року працював в апараті прокуратури Київської області.

З грудня 2013 року по липень 2014 Мамедов працював на посаді начальника слідчого відділу Дніпровської екологічної прокуратури. До липня 2014 року призначений прокурором Одеси, в грудні 2015 року - заступником прокурора Одеської області.

Нагадаємо, генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про призначення Віктора Тропака своїм заступником.

Також РБК-Україна повідомляло, що Рябошапка призначив Віктора Чумака своїм заступником - головним військовим прокурором, а Віталія Каська - своїм першим заступником.