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Рябошапка: экс-нардепам предъявили около 10 подозрений

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При Рябошапке активизировалось уголовное преследование бывших нардепов

С начала сентября украинские правоохранители сообщили около 10 подозрений бывшим народным депутатам. Об этом заявил генеральный прокурор Руслан Рябошапка, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, речь идет о подозрениях, объявленных после того, как Рябошапка получил должность генерального прокурора.

"С начала сентября около 10 подозрений было предъявлено бывшим народным депутатам", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что следователи Государственного бюро расследований заочно сообщили о подозрении бывшему нардепу Константину Жеваго. По состоянию на октябрь бизнесмен объявлен в розыск. Жеваго проходит подозреваемым по делу о растрате 2,5 млрд гривен банка "Финансы и кредит"

Кроме того, подозрение объявили бывшему депутату Дмитрию Белоцерковцу. НАБУ подозревает его в недостоверном декларировании на 3,8 млн гривен.

Сегодня Апелляционный суд оставил бывшего нардепа Сергея Пашинского под стражей. Ему инкриминируют умышленное тяжкое телесное повреждение, то есть нанесение телесного повреждения, опасного для жизни.

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