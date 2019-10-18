ru
ua

Рябошапка: екс-нардепам пред'явили близько 10 підозр

Новини » Політика   

При Рябошапці активізувалося кримінальне переслідування колишніх нардепів

З початку вересня українські правоохоронці повідомили близько 10 підозр колишнім народним депутатам. Про це заявив генеральний прокурор Руслан Рябошапка, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, йдеться про підозри, оголошених після того, як Рябошапка отримав посаду генерального прокурора.

"З початку вересня близько 10 підозр було пред'явлено колишнім народним депутатам", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що слідчі Державного бюро розслідувань заочно повідомили про підозру колишньому нардепу Костянтину Жеваго. Станом на жовтень бізнесмен оголошений в розшук. Жеваго проходить підозрюваним у справі про розтрату 2,5 млрд гривень банку "Фінанси і кредит"

Крім того, підозру оголосили колишньому депутату Дмитру Білоцерковцю. НАБУ підозрює його в недостовірному декларуванні на 3,8 млн гривень.

Сьогодні Апеляційний суд залишив колишнього нардепа Сергія Пашинського під вартою. Йому інкримінують умисне тяжке тілесне ушкодження, тобто заподіяння тілесного ушкодження, небезпечного для життя.

Українці розділилися в питанні російськомовних шкіл Київ скували пробки
Читати всі новини