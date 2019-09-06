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На рассмотрение ВАКС за день передали около 30 ходатайств

Новости » Политика    06.09.2019 - 21:40
На рассмотрение ВАКС за день передали около 30 ходатайств
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ходатайства были распределены между судьями ВАКС

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) получил 29 ходатайств. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ВАКС в Facebook.

Как сообщается, в Высший антикоррупционный суд поступили 29 ходатайств, которые были автоматически распределены между судьями ВАКС.

"Статистика второго дня: к ВАКС передано 29 ходатайств. Тоже автораспределеные, конечно", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что в ВАКС в первый день работы поступили 14 ходатайств.

Напомним, комитет Верховной рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции рекомендует парламенту внести изменения в закон об Антикоррупционном суде.

Законопроект 1025 предлагает закрепить, что подсудность Высшего антикоррупционного суда распространяется на уголовные производства, сведения по которым об уголовном правонарушении в ЕРДР внесены со дня начала работы ВАКС; на уголовные производства, расследование которых ведет НАБУ и завершено прокурорами САП до начала работы ВАКС, а также со дня начала работы нового суда.

РБК-Украина писало, что в Высший антикоррупционный суд передадут свыше 3 тыс. уголовных производств, которые сейчас находятся на рассмотрении местных судов. В частности, по 190 производствам досудебное расследование завершало НАБУ под процессуальным руководством САП.

Комитет рекомендует Раде изменить закон о ВАКС В ВАКС в первый день работы поступили 14 ходатайств
Новости Украины ходатайствоантикоррупционный суд
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