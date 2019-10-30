Рябошапка анонсировал еще несколько представлений на нардепов до Нового года

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка анонсировал еще несколько представлений на народных депутатов до Нового года. Передает корреспондент РБК-Украина.

Так, отвечая на вопрос журналистов Рябошапка подтвердил, что внесет еще несколько представлений до конца этого года.

"Я говорил о двух-трех. (представлениях - ред.) Пока остаюсь в пределах этой цифры", - заявил он.

Напомним, Регламентный комитет направил представление об аресте депутата восьмого созыва Ярослава Дубневича на рассмотрение Верховной рады. Генеральная прокуратура Украины готова сообщить о подозрении Дубневичу по делу о выводе из активов "Укрзализныци" на 93 млн гривен.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что санкция статьи, по которой Дубневича могут привлечь к уголовной ответственности, предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Кроме того, Руслан Рябошапка сообщил, что экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян предоставил Генеральной прокуратуре Украины показания о влиянии Ярослава Дубневича на деятельность "Укрзализныци".