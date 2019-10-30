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ГПУ получила показания свидетелей о влиянии Дубневича на деятельность УЗ

Новости » Политика    30.10.2019 - 16:17
ГПУ получила показания свидетелей о влиянии Дубневича на деятельность УЗ
Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Украина)

Среди свидетелей экс-министр инфраструктуры Владимир Емельян

Бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян предоставил Генеральной прокуратуре Украины (ГПУ) свидетельство о влияние Ярослава Дубневича на деятельность "Укрзализныци". Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Рябошапка во время заседания комитета по вопросам регламента, передает корреспондент РБК-Украина.

Генпрокурор подчеркнул, что Омелян выступает по делу в качестве свидетеля.

"Допрошенный в качестве свидетеля бывший министр инфраструктуры, бывший первый заместитель министра инфраструктуры в своих показаниях подтвердили факт влияния Ярослава Дубневича на деятельность ПАО "Укрзализныця", его филиалов и предприятий через подконтрольных ему должностных лиц, в том числе члена правления ПАО "Укрзализныця" Сергея Михальчука, экс-первого заместителя филиала ЦЗВ "Укрзализныця" Игоря Пушкаренко", - заявил Рябошапка.

По его словам, Дубневич также влиял на выделение средств из государственного бюджета как народный депутат.

"Например, 13 мая 2013 года во время заседания транспортного комитета Верховной рады Дубневич выражает недовольство распределением средств. В частности, недовольство касается выделение лишь 300 млн с двух миллиардов гривен на закупку материалов верхнего строения пути. Верхнее строение пути, в свою очередь, производят корпорации КРТ и Днепропетровский стрелочный завод. Есть признаки того, что Ярослав Дубневич лоббировал выделение денежных средств из бюджета "Укрзализныци" именно на закупку товаров именно тех предприятий, которые он контролировал. Это подтверждается стенограммами заседаний транспортного комитета Верховной рады", - добавил генпрокурор.

Напомним, Генеральная прокуратура готовит нардепу Ярославу Дубневичу сообщение о подозрении в двух эпизодах. Один из эпизодов касается коррупционных схем в рамках закупок для предприятия "Укрзализныци".

Кроме того, генпрокурор Рябошапко заявил, что в деле, связанным со злоупотреблением на "Укрзализныци" было сообщено о подозрении 8 лицам. Также он добавил, что у генпрокуратуры есть доказательная база о совершении преступления народным депутатом Ярославом Дубневичем.

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